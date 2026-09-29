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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 21:19

Governo Lula firma acordo de R$ 1,8 bilhão com agência francesa para desenvolvimento regional

França classifica a parceria como um "sinal de confiança mútua entre a França e o Brasil"

França classifica a parceria como um "sinal de confiança mútua entre a França e o Brasil"

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação/JC
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Agências
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) firmou nesta terça-feira (29) com a AFD (Agência Francesa de Desenvolvimento) um acordo de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão) para o financiamento de fundos de desenvolvimento voltados para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.
Os recursos serão destinados para investimentos nos setores de abastecimento de água e saneamento, gestão de resíduos, agricultura sustentável, infraestrutura urbana, energias renováveis, mobilidade, saúde e educação.

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