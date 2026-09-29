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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 19:32

Candidatos ao Senado apresentam propostas na sabatina do Jornal do Comércio

JC ouviu as propostas dos candidatos que disputam as duas vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul

JC ouviu as propostas dos candidatos que disputam as duas vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul

Marcos Oliveira/Agência Senado/JC
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Marcus Meneghetti
O Jornal do Comércio publicou na versão impressa, no site e nas redes sociais conteúdo exclusivo com os oito candidatos ao Senado, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional. A entrevista com Germano Rigotto (MDB), Frederico Antunes (PSD), Manuela d’Ávila (PSOL), Marcel Van Hattem (Novo), Milton Cardoso (PSDB), Paulo Pimenta (PT), Renato Jaguarão (Cidadania) e Ubiratan Sanderson (PL) foi publicada em agosto e setembro.

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