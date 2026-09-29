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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 12:26

Jornalista Erico Valduga morre aos 80 anos em Porto Alegre

Erico Valduga estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Erico Valduga estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Mateus Raugust/Divulgação/JC
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O jornalista Erico Valduga, 80 anos, faleceu nesta terça-feira (29) em Porto Alegre. Com mais de 40 anos de atuação na cobertura de imprensa do Rio Grande do Sul, o profissional atuou como repórter, redator, editor, chefe de reportagem e chefe de redação em veículos como os jornais Correio do Povo, Folha da Tarde e Gazeta Mercantil. Seu último projeto jornalístico foi a edição da coluna Periscópio, newsletter que abordava a política do Brasil e do Rio Grande do Sul. O jornalista deixa a esposa Lígia e os filhos Lourenço, Gonçalo e Vitória. Valduga estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), onde tratava um câncer. 

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