Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 18:50

Flávio Bolsonaro pede cassação do registro da chapa de Lula por suposto abuso de poder

Entre os investigados estão Lula, Geraldo Alckmin e Margareth Menezes

Entre os investigados estão Lula, Geraldo Alckmin e Margareth Menezes

MAURO PIMENTEL
Compartilhe:
Agências
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cassação do registro da chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sob a acusação de que integrantes do Ministério da Cultura teriam usado a estrutura da pasta em favor da campanha à reeleição do petista.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) foi apresentada nesta segunda-feira (28) e inclui entre os investigados Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra da Cultura Margareth Menezes e outros integrantes da pasta.
A defesa de Flávio sustenta que recursos, servidores, canais oficiais, parcerias e estruturas do Ministério teriam sido utilizados para atividades de apoio à candidatura de Lula. Entre os episódios citados estão a atuação de dirigentes da pasta no chamado "Movimento Cultura com Lula", a suposta divulgação de ato de campanha em grupos oficiais do Ministério, a participação de Margareth em evento partidário dirigido a servidores públicos e a manutenção de publicidade institucional em redes sociais durante o período eleitoral vedado.
Segundo a ação, teria havido abuso de poder político e econômico e prática de condutas vedadas pela legislação eleitoral.

Notícias relacionadas