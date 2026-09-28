Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 19:57

Rejane de Oliveira quer auditoria na dívida do Estado com a União

A candidata do PSTU, Rejane de Oliveira, defende a criação de conselhos populares para definir prioridades do orçamento público

A candidata do PSTU, Rejane de Oliveira, defende a criação de conselhos populares para definir prioridades do orçamento público

Marcus Meneghetti/JC
Compartilhe:
Marcus Meneghetti
A candidata do PSTU, a professora Rejane de Oliveira, acredita que a dívida do Rio Grande do Sul com a União já foi paga. Por isso, defende uma auditoria para provar que o Estado já quitou esse débito.

Notícias relacionadas