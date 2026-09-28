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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 12:38

Nunes Marques reclama a Fachin de decisão sobre Nossa Senhora e de interferência do STF no TSE

O episódio mostra como as disputas internas no STF em torno do escândalo do caso Banco Master atingiram também a Justiça Eleitoral

O episódio mostra como as disputas internas no STF em torno do escândalo do caso Banco Master atingiram também a Justiça Eleitoral

Luiz Roberto/TSE/Divulgação/JC
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Agências
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, vai se encontrar nesta segunda-feira (28), com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, para reclamar de interferências de uma corte sobre a outra. O estopim foi a decisão de Flávio Dino de liberar em redes sociais publicações com a informação falsa de que Flávio Bolsonaro (PL), se eleito, quer retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

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