Ex-deputado e empresário Érico Ribeiro morre aos 90 anos

O empresário e ex-deputado estadual e federal pelo Rio Grande do Sul, Érico Ribeiro, faleceu na madrugada deste domingo (27), aos 90 anos, após sofrer duas paradas cardíacas e um infarto, em Pelotas.
Natural de Camaquã, Érico construiu uma trajetória de destaque no setor agrícola, tornando-se uma das referências da atividade arrozeira no Estado. Conhecido como "Rei do Arroz", presidiu o Centro das Indústrias de Pelotas (CIPEL), a Cooperativa Arrozeira Extremo Sul e fundou a Granja Retiro Agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.
Na vida pública, iniciou sua trajetória política pelo PDS, partido que posteriormente deu origem ao PP, e concorreu à prefeitura de Pelotas. Em 1998, já pelo PPB, foi eleito deputado estadual com 74.587 votos, sendo o terceiro candidato mais votado para a Assembleia Legislativa naquele pleito.
Em 2002, foi eleito deputado federal com 87.298 votos. Também exerceu a presidência estadual do PP gaúcho.
Além da atuação empresarial e política, Érico deixou sua marca no futebol pelotense, tendo presidido o Brasil de Pelotas em três oportunidades.
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