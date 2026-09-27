Porto Alegre,

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CapaPolíticaJustiça Eleitoral

Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 17:04

Justiça Eleitoral determina retirada temporária de windbanners das ruas de Porto Alegre

Previsão de fortes chuvas motivou pedido da prefeitura da Capital à Justiça para retirada dos materiais

Previsão de fortes chuvas motivou pedido da prefeitura da Capital à Justiça para retirada dos materiais

FÁBIO PILGER/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Justiça Eleitoral determinou a suspensão temporária da instalação e da permanência de windbanners em vias públicas de Porto Alegre durante o período de chuvas intensas, após pedido da prefeitura da Capital. A medida, determinada pelo juiz eleitoral Daniel Henrique Dummer, da 114ª Zona Eleitoral, vale das 18h deste domingo, 27, até as 18h de terça-feira, 29 de setembro.

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