Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 16:41

Candidatos ao Piratini priorizam Região Metropolitana na última semana antes do primeiro turno

Candidatos Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) intensificam corpo a corpo

Candidatos Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) intensificam corpo a corpo

Montagem/Arthur Vargas/Fernando dos Santos/Mateus Raugust/Lu Freitas/JC
Compartilhe:
Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
A uma semana do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo (4), os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul aproveitarão a reta final de campanha para intensificar o corpo a corpo com o eleitorado. A prioridade dos pretendentes ao Piratini será a Região Metropolitana de Porto Alegre, com diversas atividades previstas para a Capital e municípios próximos.

Notícias relacionadas