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Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 14:30

Dino anula decisao do TSE e libera publicacao sobre Nossa Senhora que causou dano a Flavio Bolsonaro

Ministro do STF, Flávio Dino

Ministro do STF, Flávio Dino

Antonio Augusto/STF/JC
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Agências
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou decisão do ministro André Mendonça e liberou publicações nas redes sociais sobre a lei que transformou Nossa Senhora Aparecida em "padroeira do Brasil".

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