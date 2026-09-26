A oito dias das eleições, candidatos ao governo do RS concentram agendas em Porto Alegre e Região Metropolitana

Com o primeiro turno das eleições marcado para o próximo fim de semana, os candidatos ao Governo do Rio Grande do Sul priorizaram campanhas corpo a corpo em Porto Alegre e na Região Metropolitana neste sábado (26). Cidades do litoral norte também receberam atos de campanha no dia de hoje.
O atual vice-governador, Gabriel Souza (MDB), cumpriu roteiro em cidades do litoral norte do Estado neste sábado. Ao lado do candidato a vice, Ernani Polo (PSD), e do candidato ao Senado, Germano Rigotto (MDB), o emedebista cumpriu agenda de campanha em Osório, com visita à Feira do Agricultor pela manhã. À tarde, o candidato participou de um almoço com apoiadores no município de Torres e encerrou as atividades com uma carreata até Tramandaí.
Juliana Brizola (PDT) começou o dia em Alvorada em uma caminhada com apoiadores no bairro Umbu, pela manhã. Acompanhada do candidato a vice, Edegar Pretto (PT), e da candidata ao Senado, Manuela D’Ávila (PSOL), a postulante ao Piratini percorreu onze bairros das regiões norte, leste e sul de Porto Alegre. A carreata teve início no bairro Sarandi, de onde partiu para o Rubem Berta e o Mário Quintana. Na zona leste, a caminhada passou pelo Bom Jesus, Partenon e Lomba do Pinheiro. As atividades de campanha também se estenderam pela Restinga, Cavalhada, Cristal e Cruzeiro, na Zona Sul da cidade, até se encerrarem num ato no Largo Zumbi dos Palmares.
Marcelo Maranata (PSDB) aproveitou o sábado para realizar roteiro de campanha em três cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre. Em cima de um carro de som, o tucano percorreu os principais bairros e avenidas dos municípios de Gravataí, Cachoeirinha e Alvorada, ao lado do candidato a vice, Claudio Diaz (PSDB).
Luciano Zucco (PL) tirou o início da manhã para realizar gravações de rádio e TV, depois deu início à campanha corpo a corpo em uma caminhada pelas principais ruas de Novo Hamburgo, ao lado de apoiadores e dos candidatos ao Senado, Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (NOVO). À tarde, Zucco fez caminhadas em Porto Alegre, passando pelos bairros Restinga, Lomba do Pinheiro, Sarandi e Rubem Berta.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!