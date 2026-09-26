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Publicada em 26 de Setembro de 2026 às 14:04

Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana

Eleições ocorrem no domingo do próximo final de semana, dia 4 de outubro

Eleições ocorrem no domingo do próximo final de semana, dia 4 de outubro

Fernando Frazão/Agência Brasil
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Agências
A agenda dos candidatos à Presidência da República neste fim de semana inclui caminhadas, comícios, entrevistas e encontros com apoiadores em diferentes cidades. Há atividades previstas de campanha em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná.

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