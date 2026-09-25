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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 11:33

Relator vota contra abertura de investigação sobre Gonet e afastamento do procurador do caso Master

Paulo Gonet é o presidente do Conselho Superior do MPF

Paulo Gonet é o presidente do Conselho Superior do MPF

Rosinei Coutinho/STF/JC
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Agências
O subprocurador-geral da República Francisco Sanseverino votou nesta sexta-feira (24) contra a abertura de uma investigação para apurar a conduta do chefe do MPF (Ministério Público Federal), Paulo Gonet, pela condução das investigações envolvendo o Banco Master. Ele também defendeu a manutenção do procurador-geral à frente do caso.
Sanseverino é o relator do procedimento aberto no início de setembro pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal para apurar menções a Gonet em mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O PGR não participa da sessão realizada na sede do órgão, em Brasília, mas já negou irregularidades.

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