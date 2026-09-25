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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 00:41

Candidatos ao Palácio Piratini se enfrentam em debate eleitoral

Quatro candidatos participaram do debate

Quatro candidatos participaram do debate

Bolívar Cavalar/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
A pouco mais de uma semana do primeiro turno das eleições, quatro candidatos ao governo do Rio Grande do Sul participaram, nesta quinta-feira (24), de debate eleitoral. Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) estiveram presentes no embate promovido pela TV Pampa.

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