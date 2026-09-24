Zanin pede manifestação da Anatel sobre acesso à internet nas eleições

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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 21:33
Zanin é o relator da ação na qual é defendida a liberação de internet nas 72 horas anteriores ao primeiro turno.Agência Brasil
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) se manifestar sobre um pedido para garantir acesso de todos os brasileiros à internet móvel nas eleições.