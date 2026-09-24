CNJ cancela R$ 4,7 bilhões em precatórios ligados ao Master

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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 17:57
Medida foi motivada por ação da Advocacia-Geral da União (AGU) para cancelar decisões do TRF1Agência Brasil
O corregedor nacional de Justiça, Benedito Gonçalves, determinou nesta quarta-feira (23) o cancelamento de precatórios de usinas do setor sucroalcooleiro que negociaram os créditos com o Banco Master. Os títulos são avaliados em R$ 4,7 bilhões.