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CapaPolíticaInvestigação

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 17:08

Justiça nega pedido de soltura do vereador Giovane Byl, investigado por desvios na saúde

Segundo a liminar da Justiça, há elementos na investigação que justificam a manutenção da prisão do parlamentar

Segundo a liminar da Justiça, há elementos na investigação que justificam a manutenção da prisão do parlamentar

Bruna Schlisting/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) negou o pedido de soltura apresentado pela defesa do vereador e candidato a deputado estadual Giovane Byl (Podemos). A decisão liminar foi emitida nesta quarta-feira (23) e manteve a prisão preventiva do parlamentar em regime fechado. Segundo a Justiça, há elementos na investigação que justificam a manutenção da medida.

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