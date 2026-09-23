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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 17:22

Fux manda Alcolumbre se manifestar sobre acessos de esposa de Moraes e Vorcaro a gabinetes do Senado

Fux foi sorteado como relator da ação após Moraes se declarar impedido

Fux foi sorteado como relator da ação após Moraes se declarar impedido

Rosinei Coutinho/STF/JC
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Agências
O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), se manifestar sobre os registros de entrada e saída do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, nas dependências da Casa.
Fux foi sorteado como relator da ação, que tem como objetivo saber se houve visitas de Viviane e Vorcaro no Senado entre 2019 e 2026.

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