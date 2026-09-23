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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 08:24

Lula e Flávio seguem empatados no 2º turno, na casa dos 47%, aponta pesquisa Atlas/Bloomberg

No levantamento divulgado em 17 de setembro, Lula tinha 46,8%, enquanto Flávio registrava 47,2%

No levantamento divulgado em 17 de setembro, Lula tinha 46,8%, enquanto Flávio registrava 47,2%

MAURO PIMENTEL
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) seguem tecnicamente empatados em um eventual segundo turno da eleição presidencial, mas o petista passou a ter uma pequena vantagem numérica, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (23). Lula registra 47,7% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 47,4%.

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