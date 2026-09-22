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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 18:54

Candidato Flávio Bolsonaro cumpre agenda no Nordeste

Presidenciável realizou motocarreata e comício

Presidenciável realizou motocarreata e comício

Pablo PORCIUNCULA/AFP/JC
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Agências
O candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) passou a terça-feira em São Luís (MA). Por volta das 10h foi recebido por apoiadores no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado. Flávio também realizou uma motocarreata e participou de comício no bairro Cohajap. 

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