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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 10:56

Mendonça pede arquivamento de denúncia contra ele e sugere que Moraes deveria ser investigado

Ministro solicita que "seja expressamente reconhecida a manifesta ilicitude de 'relatórios' elaborados

Ministro solicita que "seja expressamente reconhecida a manifesta ilicitude de 'relatórios' elaborados

Alejandro Zambrana/STF/Divulgação/JC
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Agências
O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou suspeitas de irregularidades e pediu arquivamento de uma representação feita por Alexandre de Moraes contra ele. Na peça enviada ao presidente da corte, Edson Fachin, ele solicita que "seja expressamente reconhecida a manifesta ilicitude de 'relatórios' elaborados com a intenção de escrutinar atos jurisdicionais praticados por ministros deste tribunal".
Também solicita que "seja expressamente determinada a proibição de elaboração de quaisquer novos 'relatórios' com o mesmo viés ou objeto, ante a sua manifesta inconstitucionalidade e ilicitude". Mendonça diz, em referência a Moraes, que não é ele "quem deveria ter sido incluído naquela interminável investigação [inquérito das fake news], que se arrasta por mais de sete anos".

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