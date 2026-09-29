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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 20:17

RS tem menor número de candidatos a deputado estadual desde 2006

529 candidatos disputam pelas 55 vagas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

529 candidatos disputam pelas 55 vagas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

FABIOLA CORREA/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
Nas eleições de 2026, o Rio Grande do Sul terá o menor número de candidatos a deputado estadual desde 2006. Ao todo, 529 concorrentes disputam as 55 vagas da Assembleia Legislativa neste ano. O número representa uma redução de 244 candidaturas em relação a 2022, quando 773 candidatos participaram da disputa.

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