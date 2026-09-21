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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 16:19

TSE suspende campanha de Deltan ao Senado pelo Paraná

Os atos de campanha devem ser suspensos até decisão final do tribunal

Os atos de campanha devem ser suspensos até decisão final do tribunal

Agência Brasil
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O ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu suspender a campanha eleitoral do candidato ao Senado pelo Paraná Deltan Dallagnol (Novo).

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