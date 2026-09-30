Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 19:57

Candidaturas a deputado federal no RS recuam após quatro eleições em alta

436 candidatos disputam pelas 31 vagas do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados

436 candidatos disputam pelas 31 vagas do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados

Fernando Frazão/Agência Brasil
Compartilhe:
Amanda Schultz
Amanda Schultz
O número de candidatos a deputado federal no Rio Grande do Sul recuou nas eleições deste ano, após uma sequência de crescimento registrada desde 2010. Ao todo, 436 concorrentes disputam as 31 vagas destinadas ao Estado na Câmara dos Deputados, em Brasília. 

Notícias relacionadas