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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 10:51

Candidato a deputado federal pelo PSDB, Gringo Loko morre após acidente a cavalo

Político também concorria ao cargo de deputado federal pelo PSDB nas eleições deste ano

Político também concorria ao cargo de deputado federal pelo PSDB nas eleições deste ano

Instagram/Reprodução/JC
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O ex-prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba, de 58 anos, conhecido popularmente como Gringo Loko, morreu nesta segunda-feira (21), após sofrer um acidente enquanto andava a cavalo na tarde de domingo (20). A confirmação foi feita pela assessoria. O político também concorria ao cargo de deputado federal pelo PSDB nas eleições deste ano.

Segundo informações preliminares, o ex-prefeito estava a cavalo em Cerro Grande do Sul quando bateu a cabeça contra uma goleira de ferro. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado para atendimento hospitalar em Porto Alegre.

Mais detalhes sobre o acidente e o velório ainda devem ser divulgados através das redes sociais do ex-prefeito.

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