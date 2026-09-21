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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 10:07

No 1º turno, Lula tem 40%, Flávio, 37%, e Augusto Cury, 6%, aponta pesquisa BTG/Nexus

Distância numérica entre os dois passou de cinco para três pontos percentuais

Distância numérica entre os dois passou de cinco para três pontos percentuais

Montagem sob as fotos de EVARISTO SA/AFP e Ricardo Stuckert/PR
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 37%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (21). Os dois estão tecnicamente empatados.

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