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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 18:43

Após polêmica, candidatos ao governo do RS confirmam presença em debate

Os candidatos ao Palácio Piratini Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) devem participar do debate da TV Record nesta segunda-feira (21)

Os candidatos ao Palácio Piratini Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) devem participar do debate da TV Record nesta segunda-feira (21)

TÂNIA MEINERZ/JC
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Marcus Meneghetti
Após uma semana polêmica na campanha dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul – em que o candidato Marcelo Maranata (PSDB) acusou adversários de oferecer dinheiro para o tucano não participar dos próximos debates – os quatro principais nomes confirmaram presença no evento organizado pela Record Guaíba nesta segunda-feira (21), às 13h25min, com transmissão pelas emissoras de rádio e televisão.

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