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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 21:44

Em Porto Alegre, Renan Santos faz críticas e ofensas a Lula e Flávio Bolsonaro

Candidato a presidente do Missão cumpre agenda de três dias no Rio Grande do Sul

Candidato a presidente do Missão cumpre agenda de três dias no Rio Grande do Sul

Bolívar Cavalar/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão), realizou uma atividade de campanha nesta sexta-feira (18), em Porto Alegre. Em manifestação a apoiadores, o presidenciável teceu diversas críticas e ofensas aos seus adversários que lideram as pesquisas eleitorais, o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro.

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