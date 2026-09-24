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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:52

De R$ 0 a R$ 9,3 milhões: veja quanto os candidatos ao Piratini gastaram até agora nas campanhas

Palácio Piratini - governo do estado do Rio Grande do Sul - política - poder executivo RS

Palácio Piratini - governo do estado do Rio Grande do Sul - política - poder executivo RS

TÂNIA MEINERZ/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
A pouco mais de uma semana do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro, as despesas de candidatos ao governo gaúcho, somadas, chegam a R$ 22,9 milhões até esta quinta-feira (24). O limite de gastos para cada candidato ao Palácio Piratini é de R$ 11,56 milhões, e, em caso de segundo turno, são liberados R$ 5,7 milhões adicionais.

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