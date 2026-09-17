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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 17:11

Dino manda PF e CVM investigarem relações entre Master e cemitérios de SP em ação que cita Mendonça

A medida foi tomada na mesma ação em que o relator determinou o envio de uma menção sobre André Mendonça por um encontro do magistrado com Daniel Vorcaro

A medida foi tomada na mesma ação em que o relator determinou o envio de uma menção sobre André Mendonça por um encontro do magistrado com Daniel Vorcaro

Andressa Anholete/SCO/STF/Divulgação/JC
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Agências
O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta quinta-feira (17) à Polícia Federal e à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) a investigação de operações financeiras entre o Banco Master e concessionárias de cemitérios do município de São Paulo.
A medida foi tomada na mesma ação em que o relator determinou o envio de uma menção sobre André Mendonça por um encontro do magistrado com Daniel Vorcaro, do Master, em 14 de março de 2025, na sede de uma empresa privada em São Paulo.

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