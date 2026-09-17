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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 17:00

Fachin cancelou sessão do STF por temer novos ataques de Gilmar a Mendonça e Fux

Receio de Fachin era de que tensões acabassem se repetindo no plenário

Receio de Fachin era de que tensões acabassem se repetindo no plenário

Alejandro Zambrana/STF/JC
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Agências
A decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, de cancelar a sessão plenária desta quinta-feira (17) passou por um temor de que o ministro Gilmar Mendes fizesse mais um duro pronunciamento sobre a atuação do ministro André Mendonça no caso do Banco Master.
Pela manhã, Gilmar publicou nas redes sociais um texto em que chama Mendonça de "boneco de campanha" e "pixuleco eleitoral". Em nota divulgada uma hora depois, o colega respondeu que o decano transformou a sessão histórica de terça (15) em um "picadeiro".
Gilmar também divulgou um ofício que encaminhou na semana passada ao ministro Luiz Fux, presidente da Segunda Turma, reclamando de um suposto jogo combinado entre ele e Mendonça no julgamento sobre o afastamento do diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues.

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