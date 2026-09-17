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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 18:25

Maranata afirma ter recebido ofertas de outros candidatos para não ir a debate; adversários repudiam fala

Após declaração, candidato emitiu nota em que disse que a fala foi "desabafo"

Após declaração, candidato emitiu nota em que disse que a fala foi "desabafo"

Lu Freitas/Divulgação/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Marcelo Maranata (PSDB), afirmou nesta quinta-feira (17) que recebeu ofertas de adversários para que faltasse aos debates que serão promovidos nestas últimas semanas de campanha ao primeiro turno. 

A manifestação ocorreu em painel da Sulpetro, ao qual o tucano e Gabriel Souza (MDB) compareceram, enquanto Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) estavam ausentes.

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