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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 15:37

Presidenciável Renan Santos cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta semana

Atividades iniciam em Passo Fundo nessa quinta (17)

Atividades iniciam em Passo Fundo nessa quinta (17)

Reprodução/Redes Sociais/JC
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O candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão), visita o Rio Grande do Sul entre esta quinta-feira (17) e o sábado (19) para uma série de agendas de campanha no Estado. As atividades integram a caravana que o presidenciável vem realizando por diversas cidades do País.

Renan Santos passa nesta quinta-feira à tarde por Passo Fundo, e depois se dirige a Caxias do Sul. Na sexta (18), visitará o acampamento farroupilha de Caxias e depois vai a Gramado, para chegar ao final da tarde em Porto Alegre. A agenda encerra no sábado em Capão da Canoa.

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