Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 19:06

Rigotto defende lista sêxtupla para escolha de ministros do STF

Germano Rigotto (MDB) integra chapa majoritária de Gabriel Souza (MDB)

Germano Rigotto (MDB) integra chapa majoritária de Gabriel Souza (MDB)

Dani Villar/Especial/JC
Compartilhe:
Marcus Meneghetti
Na última entrevista da série com os candidatos ao Senado Federal, o Jornal do Comércio ouve as propostas do ex-governador Germano Rigotto (MDB). O emedebista é um dos nomes que concorrem a senador na chapa liderada pelo candidato ao Palácio Piratini, o vice-governador Gabriel Souza (MDB).

Notícias relacionadas