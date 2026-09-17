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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 13:24

Fux e Mendonça pedem à PF acesso à integra das mensagens de Vorcaro

A divulgação dos diálogos se deu pouco antes da sessão de terça-feira, (15), que discutiu os indícios de que Alexandre de Moraes mantinha elo com Vorcaro

A divulgação dos diálogos se deu pouco antes da sessão de terça-feira, (15), que discutiu os indícios de que Alexandre de Moraes mantinha elo com Vorcaro

Rosinei Coutinho/STF/Divulgação/JC
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Agências
Os ministros Luiz Fux e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediram à Polícia Federal acesso à integra do conteúdo de um dos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Antes deles, os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes haviam feito o mesmo pedido, que foi atendido pela corporação.

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