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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 18:51

STF provocou mal-estar cívico na população, diz Cármen Lúcia

'Judiciário existe para tranquilizar o povo, e geramos intranquilidade'

'Judiciário existe para tranquilizar o povo, e geramos intranquilidade'

Agência Brasil
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As declarações da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a sessão de terça-feira repercutiram nas redes sociais com repetidas citações às suas manifestações.

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