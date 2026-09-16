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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 17:25

Conselho Superior do MPF analisará mensagens de Vorcaro sobre Gonet

O conselho deve discutir se a menção a Gonet em relatório da PF compromete sua imparcialidade no caso Master

O conselho deve discutir se a menção a Gonet em relatório da PF compromete sua imparcialidade no caso Master

Agência Brasil
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Agências

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF) marcou para 25 de setembro debate sobre o procedimento interno acerca das menções ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, em mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master. 



O caso é relatado pelo subprocurador-geral da República, Francisco de Assis Sanseverino, um dos conselheiros, e foi aberto após representação de deputados do partido Novo. Eles pediram para Gonet ser afastado das investigações do caso Master. 

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