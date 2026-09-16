Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaJustiça

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 16:36

OAB gaúcha repudia fala de Flávio Dino sobre participação de advogados na compra de sentenças

Coletiva de imprensa do palestrante do Tá na Mesa, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamachia, sobre a crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF)

Coletiva de imprensa do palestrante do Tá na Mesa, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamachia, sobre a crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF)

Fernanda Bigio Davoglio/JC
Compartilhe:
Marcus Meneghetti
O presidente da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS), Leonardo Lamachia, repudiou a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino – que, durante o julgamento das petições para abrir investigações contra os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, mencionou a participação de advogados na compra de sentenças feitas por juízes.

Notícias relacionadas