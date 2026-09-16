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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 16:18

Veja quais presidentes indicaram os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal

A composição da Corte foi moldada pelas indicações dos chefes do Poder Executivo e pela aprovação do Senado Federal

A composição da Corte foi moldada pelas indicações dos chefes do Poder Executivo e pela aprovação do Senado Federal

Rosinei Coutinho/STF/JC
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Agências
O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou nesta quarta-feira (16), que não foi o responsável pela indicação do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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