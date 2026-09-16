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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 13:13

Presidente da OAB/RS critica julgamento no STF

Leonardo Lamachia, presidente da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS), participou do Tá na Mesa

Leonardo Lamachia, presidente da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS), participou do Tá na Mesa

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Marcus Meneghetti
O presidente da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS), Leonardo Lamachia, analisou nesta quarta-feira(16) a crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF) durante a palestra-almoço organizada pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Tá na Mesa. Ele defendeu a investigação de qualquer membro da Suprema Corte envolvido em atos ilícitos.

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