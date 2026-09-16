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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 12:07

TRE-RS promove seminário sobre inclusão e acessibilidade nas eleições

Evento realizado em Porto Alegre contou com a participação de diversos representantes de movimentos sociais

Evento realizado em Porto Alegre contou com a participação de diversos representantes de movimentos sociais

TRE-RS/Divulgação/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) realizou, nesta quarta-feira (16), o seminário “Seu Voto Importa! Inclusão, Acessibilidade e Cidadania”, buscando garantir a integração e a participação dos cidadãos com o compromisso eleitoral. O movimento agrega o debate pelo direito à acessibilidade nos municípios gaúchos para pessoas com deficiência ou redução de mobilidade.

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