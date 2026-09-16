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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 11:30

'Eu não era presidente quando Moraes foi indicado para STF', diz Lula

Fala do presidente ocorre no dia seguinte a sessão histórica do STF sobre envolvimento de Moraes com Vorcaro

Fala do presidente ocorre no dia seguinte a sessão histórica do STF sobre envolvimento de Moraes com Vorcaro

Evaristo Sa/ AFP/JC
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Agências
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira (16) que não foi responsável pela indicação do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao rebater críticas de seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o petista, os ataques de Flávio ao magistrado são motivados pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e não pelo caso Banco Master.

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