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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:04

Fapergs discute propostas para tecnologia com candidatos ao governo do RS

Apenas os candidatos Gabriel Souza e Priscila Voigt compareceram ao debate

Apenas os candidatos Gabriel Souza e Priscila Voigt compareceram ao debate

Tânia Meinerz/JC
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Marcus Meneghetti
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) realiza nesta terça-feira (15) um painel com os candidatos ao governo do Estado para ouvir suas propostas sobre ciência, tecnologia e inovação. O evento reuniu no Teatro da Unisinos o vice-governador Gabriel Souza (MDB) e a nutricionista Priscila Voigt (UP).

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