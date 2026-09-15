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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 19:53

Após um mês de propaganda eleitoral, aplicativo Pardal já recebeu mais de 25 mil denúncias

Rio Grande do Sul é o quinto estado com maior número de registros, com mais de 1.900 ocorrências

Rio Grande do Sul é o quinto estado com maior número de registros, com mais de 1.900 ocorrências

Reprodução/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
Um mês após o início da propaganda eleitoral, o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, já recebeu mais de 25 mil denúncias de possíveis irregularidades nas campanhas eleitorais em todo o país. O Rio Grande do Sul é o quinto estado com maior número de denúncias, com mais de 1.900 registros.

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