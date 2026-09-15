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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 17:19

Com 4 x 4 sobre unir julgamentos de Moraes e Mendonça, Dino pede vista e decisão não será nesta terça

Ministros decidem se julgamento de Moraes será hoje ou no dia 23, junto com o de Mendonça

Ministros decidem se julgamento de Moraes será hoje ou no dia 23, junto com o de Mendonça

Gustavo Moreno/STF/JC
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Agências
Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes votaram para adiar a sessão desta terça-feira (15) sobre os diálogos de Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, do Banco Master, e juntar o caso com o processo contra André Mendonça. A sessão ficaria para o próximo dia 23. 
O presidente da Corte, Edson Fachin, o ministro André Mendonça, o ministro Luiz Fux e a ministra Cármen Lúcia votaram pela manutenção do julgamento.

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