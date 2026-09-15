Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaAssembleia Legislativa Do Rs

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:02

CCJ da Assembleia aprova PEC da data-base do funcionalismo gaúcho

Matéria agora segue para deliberação em plenário, em data a ser definida pelo Colégio de Líderes

Matéria agora segue para deliberação em plenário, em data a ser definida pelo Colégio de Líderes

Lucas Kloss/ALRS/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta terça-feira (15), por unanimidade, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que fixa como data-base do funcionalismo estadual o dia 1º de março de cada ano.

Notícias relacionadas