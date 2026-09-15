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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 09:48

Moraes chama relatório apresentado por Mendonça de farsa e diz que é vingança

De acordo com a PF, o contrato no valor de R$ 131 milhões foi editado por Moraes antes de ser assinado

De acordo com a PF, o contrato no valor de R$ 131 milhões foi editado por Moraes antes de ser assinado

Rosinei Coutinho/STF/Divulgação/JC
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Agências
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou na noite dessa segunda-feira (14) que o relatório apresentado pelo ministro André Mendonça é objeto da análise que o plenário da corte marcou para esta terça (15) não traz "qualquer indício para apuração de prática de infração penal".
Moraes chamou de "farsa" o documento da Polícia Federal que mostra mensagens a ele enviadas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e alegou que por trás do relatório "há motivação político-eleitoral dessas criminosas mentiras". Foi o primeiro pronunciamento dele sobre o caso.

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