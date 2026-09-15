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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 00:25

TRE-RS encerra análise de registros de candidaturas

Corte cumpriu o prazo estipulado pelo Calendário Eleitoral para análises até 14 de setembro.

Corte cumpriu o prazo estipulado pelo Calendário Eleitoral para análises até 14 de setembro.

TÂNIA MEINERZ/JC
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