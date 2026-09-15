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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 00:25

Governo gaúcho entrega proposta orçamentária de 2027 à Assembleia nesta terça (15)

Governador Eduardo Leite participará de ato de entrega do documento na Sala da Presidência

Governador Eduardo Leite participará de ato de entrega do documento na Sala da Presidência

TÂNIA MEINERZ/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O governo do Rio Grande do Sul entregará na tarde desta terça-feira (15) a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite (PSD) e a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, participam de ato de entrega da matéria na Sala da Presidência da casa. 

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