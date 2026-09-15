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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:16

RS precisa de fundo constitucional e mudanças nas faixas de fronteira, avalia Frederico Antunes

Frederico Antunes (PSD) integra chapa majoritária de Gabriel Souza (MDB)

Frederico Antunes (PSD) integra chapa majoritária de Gabriel Souza (MDB)

FABIOLA CORREA/JC
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Marcus Meneghetti
Na penúltima entrevista da série com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio ouviu as propostas do candidato pelo PSD, o deputado estadual Frederico Antunes. Ele compõe a chapa liderada pelo candidato ao governo do Estado Gabriel Souza (MDB), representando o legado da gestão Eduardo Leite (PSD) nas eleições de 2026.

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